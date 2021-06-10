Хэйни ответил на критику после боя с Линаресом
Ломаченко: «Рефери помог Хэйни выиграть бой с Линаресом»
Украинский экс-чемпион поделился своими впечатлениями от поединка
09:24
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Экс-чемпион легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA поделился впечатлениями от последнего боя чемпиона WBC Дэвина Хэйни (26-0, 15 КО), в котором американец с большим трудом победил Хорхе Линареса (47-6, 29 КО).
«Это был хороший бой, интересный. Хэйни показал свои навыки и доказал, что он не глупый боец. Но у него есть одна проблема – выносливость. Последние три раунда были для него настоящим испытанием. Он выглядел прям очень плохо. Мы не знаем, что бы случилось, если бы Линарес добил его в 11-м раунде.
В победе Хэйни также есть заслуга рефери, он ему помог в конце. Хэйни откровенно лез в клинч, если бы рефери снял балл за удерживание соперника – мы бы выдели сейчас другого чемпиона WBC».
Напомним, следующим соперником Хэйни может стать Люк Кэмпбелл.
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