Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»

Василий Ломаченко / фото - Liga.net

Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) вышел в прямой эфир своего Instagram впервые после победы над Масаеши Накатани (19-2, 10 КО). Украинец поблагодарил фанатов за поддержку, а также отметил вклад своего отца – Анатолия, психолога и спарринг-партнеров. В концовке Ломаченко поделился информацией о реванше против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО).

Хочу сказать огромное спасибо Всевышнему за то, что дал мне шанс вернуться, вернуться так красиво. Огромное спасибо моей команде.

Бате моему спасибо, он, конечно, мозг, машина. Психологу Борисычу, менеджеру Эгису Климасу. Спасибо спарринг-партнерам, которые помогали мне здесь. Дома мне Денис помогал, приезжал из Кривого Рога. Твои 90 кг и 180 см размаха рук очень мне помогли.

Всем спасибо, со мной все хорошо. Реванш с Лопесом все ближе и ближе. Скорее всего, это будет декабрь».