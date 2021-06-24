Ломаченко стоит быть осторожным до самого конца. Как Накатани забил соперника в предпоследнем раунде

И заставил рефери буквально ловить потрясенного боксера

История

Изуки Томиока против Масайоши Накатани / Фото - boxmob.jp

В ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернется в ринг боем против крепкого японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Для украинца это будет первый поединок после поражения от уже абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Ну а Накатани после своего поражения от американца уже успел провести зрелищный победный бой против Феликса Вердехо (27-2, 17 КО). Но сейчас не о том поединке.

Мы уже вспоминали как в своем последнем бою в Японии Накатани разбил лицо сопернику до крови и заставил рефери остановить поединок. А теперь о встрече, которая ему предшествовала.

В июне 2018 года Масайоши встречался с уверенным в себе непобежденным (на тот момент) проспектом, который даже не сомневался, что сможет отобрать пояс OPBF у Накатани, для которого это была десятая защита титула.

Накатани же словесно не уступал и после церемонии взвешивания дал прогноз на бой:

«Он даже больше, чем я себе представлял. Надеюсь, смогу нокаутировать его примерно в седьмом-восьмом раунде».

Задуманное не получилось. Бой проходил не по плану Масайоши. После первых пяти раундов на записках судей вел именно Томиока. К тому же, Накатани, видимо, ощущал давление. Он должен был выиграть этот бой, поскольку победа могла вывести его на бой с Ломаченко (да, уже тогда, в 2018 году).

В итоге, Масайоши собрался и в шестом раунде отправил соперника в нокдаун – бой удалось переломить. Накатани продолжил развивать преимущество и вместо прогнозируемого 7-8 раунда завершил встречу в 11-м.

Сначала уже тогда пятый номер WBO в легком весе отправил Томиоку в нокдаун, а затем пошел добивать визави и, буквально, заставил рефери ловить оппонента, одновременно давая отмашку об окончании поединка.

«После первой половины боя я понял, что по очкам не так уж и отстаю. Томиока, наверное, немного жалел себя на тренировках. Я знал, что он подсядет во второй половине встречи. Рад, что завершил ее досрочно. Бой за пояс чемпиона мира? Он будет совершенно другим. Но я вцеплюсь за такую возможность».

И вот у Накатани есть возможность. Нет, не взять пояс чемпиона – а проявить себя в ринге с одним из самых уважаемых боксеров современности. И уже после этого думать о больших титулах. Но удивить Ломаченко будет крайне непросто.

Текстовая трансляция боя Ломаченко – Накатани. Поединок пройдет в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе, США.