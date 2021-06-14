Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 13
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Англия - Хорватия 1:0 Окончен
19:00 Австрия - Македония 3:1 Окончен
22:00 Нидерланды - Украина 3:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
22:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 1:2 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 132:106 Окончен
22:00 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 107:96 Окончен
Теннис (3 события из 29) показать все
ATP 2021 (London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Джеймс Уорд - Илья Марченко 0:2 Окончен
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:00 Новак Джокович - Стефанос Циципас 3:2 Окончен
WTA 2021 (Birmingham, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Коко Вандевеге - Катерина Козлова 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Шотландия - Чехия 0:0 1-й тайм
Теннис (1 событие из 9) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
15:40 Илья Ивашка - Роджер Федерер 0:0 1-й сет
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Шотландия - Чехия 0:0 1-й тайм
19:00 Польша - Словакия -:- Запланирован
22:00 Испания - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Денвер Наггетс - Финикс Санс 118:125 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
Теннис (3 события из 43) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
15:40 Илья Ивашка - Роджер Федерер 0:0 1-й сет
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:15 Фелисиано Лопес - Илья Марченко -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
13:20 Аманда Анисимова - Ализе Корне 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Венгрия - Португалия -:- Запланирован
22:00 Франция - Германия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз -:- Запланирован
Теннис (8 событий из 62) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Гаэль Монфис - Lloyd Harris -:- Запланирован
12:00 Александер Зверев - Dominik Koepfer -:- Запланирован
12:00 Даниил Медведев - Жан-Леннард Струфф -:- Запланирован
12:00 Артур Риндеркнеч - Стефанос Циципас -:- Отменен
ATP 2021 (London, Great Britain)
Календарь Таблица
14:00 Бенуа Пер - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Berlin, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Гарбин Мугуруса - Сорана Кирстя -:- Запланирован
12:00 Андреа Петкович - Виктория Азаренко -:- Запланирован
12:00 Ангелика Кербер - Мисаки Дои -:- Запланирован

Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях опроверг заявление отца своего последнего соперника
Бокс Профессиональный бокс
15:25
Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»
Лопес-старший и Лопес / Фото: nachedeu.com

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире Instagram LomUs опроверг заявление Теофимо Лопеса-старшего, который утверждает, что украинец через издание The Ring похвалил его работу и назвал «великолепным» выступление Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в их поединке.

Если бы я хотел этого, то просто-напросто сказал бы. Сегодня уже у каждого более-менее публичного человека есть свой рупор. Это свои соцсети: Twitter, Instagram, Facebook, где он может никого не спрашивая, никому ничего не говоря высказать свою позицию, свою точку зрения, свое мнение. Я мог сделать этот через Twitter или Instagram. Как раз через Instagram я это и сделал: выложил две нарезки, где показываю, что это не была победа Лопеса.

Звонка в The Ring не было. Я даже не знаю, как это разъяснить. Кажется, я достаточно популярно ответил. Если бы я захотел это сделать, то сделал бы сам. Если бы это действительно было так, я бы без всякого стеснения так и сделал бы. Если бы они победили чисто, я бы признал это, поздравил их и двигался дальше.

Возможен ли реванш Ломаченко с Лопесом? Украинец в это верит.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Не боксом единым. Ломаченко показал еще один из своих талантов
Не боксом единым. Ломаченко показал еще один из своих талантов
Бокс Профессиональный бокс
16:00
Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему
Мнение
Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему
Бокс Профессиональный бокс
13:35
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Бокс Профессиональный бокс
11:06
Ломаченко: «Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трешток»
Ломаченко: «Все с нетерпением ждут моего возвращения, поэтому мне не нужен этот трешток»
Бокс Профессиональный бокс
10:19
Ломаченко о плече: «Я сейчас здоров, в порядке, готовлюсь к следующему поединку»
Ломаченко о плече: «Я сейчас здоров, в порядке, готовлюсь к следующему поединку»
Бокс Профессиональный бокс
08:04
Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»
Ломаченко: «Накатани – лучший противник для возвращения»
Бокс Профессиональный бокс
13 июня 23:09

Новости: Бокс

Не боксом единым. Ломаченко показал еще один из своих талантов
Не боксом единым. Ломаченко показал еще один из своих талантов
Профессиональный бокс
16:00
«Было круто разделить ринг с чемпионом». Майкл Хантер прокомментировал уход Поветкина на пенсию
«Было круто разделить ринг с чемпионом». Майкл Хантер прокомментировал уход Поветкина на пенсию
Профессиональный бокс
15:59
Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»
Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»
Профессиональный бокс
15:25
Промоутер напомнил, что Поветкин запятнал свою карьеру допингом
Промоутер напомнил, что Поветкин запятнал свою карьеру допингом
Профессиональный бокс
14:38
Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему
Мнение
Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему
Профессиональный бокс
13:35
«Хочу провести выставочный бой. Пусть платят». И Поветкин туда же
«Хочу провести выставочный бой. Пусть платят». И Поветкин туда же
Профессиональный бокс
13:03
Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Джейк Пол вызвал на бой Нэйта Диаса
Профессиональный бокс
12:33
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Ломаченко: «Вердехо просто переоценил свои возможности в бою с Накатани»
Профессиональный бокс
11:06
Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»
Эксклюзив
Владислав Сиренко: «Сборная Украины должна выходить из группы на Евро-2020, как минимум, со второго места»
Профессиональный бокс
10:38
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Sky Sports: Поединок Усик – Джошуа состоится на стадионе одного из клубов АПЛ
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 21:53
5
Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
История Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
8 июня 14:29
3
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
16:00
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Испания - Швеция. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция
15 июня 19:00
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Видео трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Франция - Германия. Онлайн трансляция
15 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Видео трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Россия. Онлайн трансляция
16 июня 16:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Видео трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Турция - Уэльс. Онлайн трансляция
16 июня 19:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Видео трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Италия - Швейцария. Онлайн трансляция
16 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Видео трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Видео трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Бельгия. Онлайн трансляция
17 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
17 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00