Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»

Лопес-старший и Лопес / Фото: nachedeu.com

Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире Instagram LomUs опроверг заявление Теофимо Лопеса-старшего, который утверждает, что украинец через издание The Ring похвалил его работу и назвал «великолепным» выступление Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в их поединке.



Звонка в The Ring не было. Я даже не знаю, как это разъяснить. Кажется, я достаточно популярно ответил. Если бы я захотел это сделать, то сделал бы сам. Если бы это действительно было так, я бы без всякого стеснения так и сделал бы. Если бы они победили чисто, я бы признал это, поздравил их и двигался дальше.