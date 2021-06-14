Неужели он произойдет? Ломаченко действительно верит в реванш с Лопесом – объяснил почему
Ломаченко: «В своем Instagram я выложил нарезки, где показал, что Лопес не победил»
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях опроверг заявление отца своего последнего соперника
15:25
Лопес-старший и Лопес / Фото: nachedeu.com
Экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в эфире Instagram LomUs опроверг заявление Теофимо Лопеса-старшего, который утверждает, что украинец через издание The Ring похвалил его работу и назвал «великолепным» выступление Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) в их поединке.
Если бы я хотел этого, то просто-напросто сказал бы. Сегодня уже у каждого более-менее публичного человека есть свой рупор. Это свои соцсети: Twitter, Instagram, Facebook, где он может никого не спрашивая, никому ничего не говоря высказать свою позицию, свою точку зрения, свое мнение. Я мог сделать этот через Twitter или Instagram. Как раз через Instagram я это и сделал: выложил две нарезки, где показываю, что это не была победа Лопеса.
Звонка в The Ring не было. Я даже не знаю, как это разъяснить. Кажется, я достаточно популярно ответил. Если бы я захотел это сделать, то сделал бы сам. Если бы это действительно было так, я бы без всякого стеснения так и сделал бы. Если бы они победили чисто, я бы признал это, поздравил их и двигался дальше.
Возможен ли реванш Ломаченко с Лопесом? Украинец в это верит.
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