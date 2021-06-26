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Ломаченко включил Пакьяо и Джонса в топ-5 лучших боксеров всех времен

Также в списке украинца – легенды супертяжелого дивизиона


Бокс Профессиональный бокс
10:35
Ломаченко включил Пакьяо и Джонса в топ-5 лучших боксеров всех времен
Василий Ломаченко / Фото - toprank.com
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) в интервью YouTube-каналу La Sueur составил топ-5 величайших боксеров всех времен.

На вершину рейтинга украинский боксер поставил легендарного супертяжеловеса Мохаммеда Али. На вторую строчку Ломаченко отправил экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.

Также место в списке Василия нашлось Джорджу Форману и Джо Луису. Единственным среди активных боксеров в топе Ломаченко оказался 42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Топ-5 лучших боксеров всех времен по версии Ломаченко:

1. Мухаммед Али

2. Рой Джонс

3. Джордж Форман

4. Мэнни Пакьяо

5. Джо Луис

Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.

Владимир Кириченко
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Теги

Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Джон Джонс Мохаммед Али Джордж Форман Мэнни Пакьяо Рой Джонс-младший Джо Луис

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