Ломаченко – Накатани. Украинцу придется срубить башню
Ломаченко включил Пакьяо и Джонса в топ-5 лучших боксеров всех времен
Также в списке украинца – легенды супертяжелого дивизиона
10:35
Василий Ломаченко / Фото - toprank.comЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) в интервью YouTube-каналу La Sueur составил топ-5 величайших боксеров всех времен.
На вершину рейтинга украинский боксер поставил легендарного супертяжеловеса Мохаммеда Али. На вторую строчку Ломаченко отправил экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса.
Также место в списке Василия нашлось Джорджу Форману и Джо Луису. Единственным среди активных боксеров в топе Ломаченко оказался 42-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Топ-5 лучших боксеров всех времен по версии Ломаченко:
1. Мухаммед Али
2. Рой Джонс
3. Джордж Форман
4. Мэнни Пакьяо
5. Джо Луис
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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