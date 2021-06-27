Ломаченко: «Все видели меня, и все ждут реванша с Лопесом»

Украинец прокомментировал досрочную победу над Накатани



Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) прокомментировал skysports.com свою досрочную победу в бою с японцем Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).

Как и следовало ожидать, первым делом украинец изъявил желание провести реванш с абсолютным чемпионом своего дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО), который нанес ему поражение в предыдущем поединке.

«Я победил и вернулся на победную тропу. Все видели меня, и все ждут реванша с Лопесом, так что давайте сделаем это. Да, я понимаю, что у него в будущем будет поединок с Камбососом. Но что будет после этого? Я жду.

Конечно, я рад, что получил эту возможность. Я счастлив, ведь стратегия, которую мы разработали, принесла мне победу. Я был сосредоточен на контратаках, на своем выступление. Все было просто идеально».

Василий Ломаченко остановил Накатани в девятом раунде, владея подавляющим преимуществом по ходу поединка.