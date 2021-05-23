Ломаченко заинтересовался победителем боя Рамирес – Тейлор
Ломаченко высказался о боях Спенс – Пакьяо, Тейлор – Рамирес
Украинец также упомянул о своем поединке с Накатани
17:00
Василий Ломаченко / фото - Getty Images
Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) посетил вечер бокса от промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе, в главном бою которого Джош Тейлор (18-0, 13 КО) победил Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО) единогласным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.
После поединка Ломаченко лаконично ответил на вопросы ютуб-канала ESNEWS.
О поединке Эррол Спенс – Мэнни Пакьяо.
«Я считаю, что Теренс Кроуфорд был бы более легким соперником для Спенса, чем Мэнни Пакьяо».
О предстоящем бое с Масаеши Накатани.
«У меня будет бой через месяц. Я не сравниваю себя с Накатани. После поединка мы увидим, как это было в сравнении с его боем с Лопесом».
О поединке Тейлор – Рамирес.
«Поединок между Тейлором и Рамиресом был близким, но все решили два нокдауна. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Увидимся через месяц».
Тренер Вячеслав Сенченко дал свой прогноз на бой Накатани – Ломаченко.