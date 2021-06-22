Ломаченко: «Я на 100% верил, что могу побить Лопеса одной рукой»

Василий уверен, что выиграл чемпионские раунды





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в документальном фильме RELOADED: Vasiliy Lomachenko рассказал, что перед боем верил в победу над Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО) даже с одной рукой, поскольку плечо было травмировано.



«Я не пропустил удар от Лопеса, но сам по нему попал. Я на 100% верил, что могу побить его одной рукой. Если мы говорим о последних трех чемпионских раундах, то я выиграл два. Я понимаю судей, поскольку это был очень быстрый поединок. Они наблюдали за прессингом в 12-м раунде. Да, я проиграл последний раунд, но я выиграл в чемпионских раундах».

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, как изменил план на бой из-за травмы плеча.

27 июня Ломаченко в Лас-Вегасе проведет поединок против японца Масаеши Накатани. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.