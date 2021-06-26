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Ломаченко: «Я полностью понимал, что я должен либо победить Лопеса, либо что-то произойдет с моим плечом»
Украинский легковес – о поединке за титул абсолютного чемпиона мира
09:15
Ломаченко и Лопес / Фото - eurosportЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) в интервью YouTube-каналу La Sueur объяснил, почему он не активничал в первой половине поединка против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО), в котором проиграл единогласным решением судей.
«Я согласился драться с травмой из-за сложностей со временем, ведь из-за распространения коронавируса по всему миру я не знал, когда состоится мой следующий бой. Я действительно верил в то, что даже с травмой смогу выиграть.
Конечно, я думаю, что стану абсолютным чемпионом мира в легком весе, но мне нужна вторая попытка. Я могу доказать это. В бою с Лопесом я был очень осторожен, ведь не знал, что произойдет с моим плечом. Когда я попытался выбрасывать свои комбинации во втором раунде, то почувствовал боль в плече. Поэтому я был не очень активным на протяжении шести раундов, но после этого понял, что мне нужно рисковать, чтобы победить в этом бою. Именно это я и сделал. Я полностью понимал, что я должен либо победить, либо что-то произойдет с моим плечом».
Напомним, свой следующий поединок Ломаченко проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO). Боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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