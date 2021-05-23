Известный в России рэпер заступился за Усика и Ломаченко
Ломаченко заинтересовался победителем боя Рамирес – Тейлор
Украинец посетил вечер бокса в Лас-Вегасе
11:35
Василий Ломаченко / фото - Top Rank
Бывший чемпион мира в легкой весовой категории Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) посетил вечер бокса Top Rank в Лас-Вегасе, США.
Украинец вживую наблюдал за тем, как Джош Тейлор (18-0, 13 КО) стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Шотландец единогласным решением победил Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО).