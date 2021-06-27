Ломаченко жестко избил, а затем нокаутировал Накатани

Василий растянул избиение на девять раундов

Накатани - Ломаченко / Фото: Top Rank

В Лас-Вегасе бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) победил техническим нокаутом в девятом раунде японца Масайоши Накатани (19-2, 13 KO).



Ломаченко активно начал поединок, разбивая своего оппонента на ближней дистанции. У Василия не было проблем с тем, чтобы преодолеть джеб японца. При этом, «Лома» в концовке трехминутки схлопотал неприятное рассечение.

Начиная со второго раунда, украинец начал работать еще активнее, после чего японец дважды побывал на настиле, но рефери не зафиксировал нокдауна.

В пятом раунде рефери наконец засчитал нокдаун. Украинец жестко попал комбинацией, окончанием которой стал правый боковой.

Затем у японца начал заплывать глаз и в любой момент на ринг могли позвать врачей, но бой дождался своей кульминации. В девятом раунде Ломаченко вынудил Наккатани опуститься на колено, а рефери сразу остановил бой – технический нокаут.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.