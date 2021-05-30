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Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»

Теофимо раскритиковал топовых легковесов

Бокс Профессиональный бокс
14:33
Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»
Теофимо Лопес / Фото: Boxing Junkie - USA Today

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) назвал себя самым смелым боксером своего дивизиона, раскритиковав своих коллег.

«Джервонта Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Девин Хэйни делал то же самое. Он не хотел драться с Ломой. Хэйни бросал вызовы, писал в социальных сетях, но никогда не заходил дальше. Райан Гарсия в то время тоже занимался своими соцсетями, собирал подписчиков.

Я настоящий боец, и это правда. Она задевает многих людей, однако нужно научиться ее принимать. Я не хочу играть с этим, черт побери. И людям это не нравится, потому что все ведут себя как фейки. Все придерживаются принципа «притворяйся этим, пока не сделаешь это правдой».

Напомним, ранее Лопес рассказал, почему не собирается давать реванш украинцу Василию Ломаченко.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теофимо Лопес

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