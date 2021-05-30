Лопес: «Дэвис избегал Ломаченко гребаных 3-4 года. Хэйни делал то же самое»

Теофимо Лопес / Фото: Boxing Junkie - USA Today

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) назвал себя самым смелым боксером своего дивизиона, раскритиковав своих коллег.



Я настоящий боец, и это правда. Она задевает многих людей, однако нужно научиться ее принимать. Я не хочу играть с этим, черт побери. И людям это не нравится, потому что все ведут себя как фейки. Все придерживаются принципа «притворяйся этим, пока не сделаешь это правдой».