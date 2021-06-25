Лопес: «Дэвис перешел в первый полусредний вес, потому что не хочет драться со мной»
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) заявил, что его соотечественник Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) прячется от боя с ним. Американец уверен, что в первом полусреднем весе Дэвису будет непросто в бою против Марио Барриоса (26-0, 17 КО). Слова Лопеса приводит BoxingScene.com.
«Он делает это, поскольку не хочет со мной драться. Именно в этом дело. Он поднимается на два дивизиона только для того, чтобы подраться с Марио Барриосом, который не такой уж и хороший боец. Где-то на три с плюсом среди других бойцов 140-фунтов.
Это не настолько и большой риск, но в резюме этот поединок будет смотреться не плохо, не так ли? Его соперник не побежден и владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBA. Флойд не делает никаких ошибок насчет этого парня. Он старается сделать из Джервонты трехкратного чемпиона мира, тогда как на самом деле – он трехкратный временный чемпион мира. Понимаете, о чем я? Улавливаете суть? Я знаю, что эти ребята делают. Но другие покупаются, ведь они настолько недалекие, что не могут увидеть всей картины в целом. Я же могу.
Да, Барриос куда больше Дэвиса. Но это единственное, что я могу сказать. Джервонта маловат для 140-фунтов, но у него есть мощь, которая позволит ему задержаться в этом дивизионе. Но, в любом случае, его ждет тяжелое испытание».
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) уверен, что Лопес является абсолютным чемпионом мира.
Комментарии 0