Лопес: «Дэвис перешел в первый полусредний вес, потому что не хочет драться со мной»

Теофимо Лопес / фото - Boxing News

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) заявил, что его соотечественник Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) прячется от боя с ним. Американец уверен, что в первом полусреднем весе Дэвису будет непросто в бою против Марио Барриоса (26-0, 17 КО). Слова Лопеса приводит BoxingScene.com.

Это не настолько и большой риск, но в резюме этот поединок будет смотреться не плохо, не так ли? Его соперник не побежден и владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBA. Флойд не делает никаких ошибок насчет этого парня. Он старается сделать из Джервонты трехкратного чемпиона мира, тогда как на самом деле – он трехкратный временный чемпион мира. Понимаете, о чем я? Улавливаете суть? Я знаю, что эти ребята делают. Но другие покупаются, ведь они настолько недалекие, что не могут увидеть всей картины в целом. Я же могу.

Да, Барриос куда больше Дэвиса. Но это единственное, что я могу сказать. Джервонта маловат для 140-фунтов, но у него есть мощь, которая позволит ему задержаться в этом дивизионе. Но, в любом случае, его ждет тяжелое испытание».