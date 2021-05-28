Лопес: «Хэйни – бумажный чемпион с руками-подушками»

Американец напомнил, что он победил «величайшего» Ломаченко

Теофимо Лопес / фото - Fightnews

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) поделился мнением об обладателе пояса WBC Девине Хэйни (25-0, 15 КО). Американец уверен, что соотечественник владеет титулом незаслуженно. Об этом Лопес сообщил в своем Twitter.

«Я выиграл/заслужил пояс WBC в бою против, возможно, лучшего бойца вне зависимости от весовой категории на то время – Василия Ломаченко. Кого побил Хэйни за свой пояс? И как он выиграл его? Против кого? Бумажный чемп с руками-подушками».

Хэйни вернется в ринг 30 мая боем против Хорхе Линареса (40-5, 23 КО).За трансляцией боя следите на XSPORT.

Ранее Девин отказался отвечать на вопрос о Василие Ломаченко (14-2, 10 КО).