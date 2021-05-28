Камбосос: «Лопес завоевал пояса в бою против маленького, старого и травмированного Ломаченко»
Лопес: «Хэйни – бумажный чемпион с руками-подушками»
Американец напомнил, что он победил «величайшего» Ломаченко
15:34
Теофимо Лопес / фото - Fightnews
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) поделился мнением об обладателе пояса WBC Девине Хэйни (25-0, 15 КО). Американец уверен, что соотечественник владеет титулом незаслуженно. Об этом Лопес сообщил в своем Twitter.
«Я выиграл/заслужил пояс WBC в бою против, возможно, лучшего бойца вне зависимости от весовой категории на то время – Василия Ломаченко.
Кого побил Хэйни за свой пояс? И как он выиграл его? Против кого? Бумажный чемп с руками-подушками».
Хэйни вернется в ринг 30 мая боем против Хорхе Линареса (40-5, 23 КО).За трансляцией боя следите на XSPORT.
Ранее Девин отказался отвечать на вопрос о Василие Ломаченко (14-2, 10 КО).
Комментарии 0