Лопес: «Ломаченко будет нокаутирован, если мы снова будем драться»

Абсолютный чемпион легкого веса уверен, что экс-лидер дивизиона ему не ровня

Василий Ломаченко против Теофимо Лопесу / Фото: CBS Sports

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил журналисту ESPN Марку Кригелю, что, если реванш с Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) все же состоится, ему удастся нокаутировать украинца:



Лома не знает, как пережить поражение. То, как он ведет себя после поединка, извивается и все такое, показывает его как неудачника. В поединке со мной именно он отступал. И если мы снова будем драться, он будет нокаутирован.

Напомним, что следующий поединок Лопес проведет против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO), а Ломаченко – Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).

Онлайн трансляция поединка Лопес – Камбосос. Начало – 20 марта около 05:00.

Онлайн трансляция боя Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня в районе 05:00.