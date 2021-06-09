Лопес: «Ломаченко чувствовал себя богом, поэтому мне хотелось снести его башку»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) продолжает кичиться победой над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). В интервью порталу WBN Лопес рассказал, что его мотивировало перед поединком.

Ментально я считал, что Ломаченко верил в свой собственный хайп. Я же не верю в свой хайп. Мне кажется, что Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел отрубить ему голову. Ломаченко становится уверенным, когда входит в ритм. Я сделал все, чтобы он не смог найти свой ритм. В результате Ломаченко понял, каково это – быть застывшим».