Лопес-старший: «Ломаченко сказал, что Теофимо прекрасно выступил в их поединке, а я хорошо его изучил»
Лопес: «Ломаченко чувствовал себя богом, поэтому мне хотелось снести его башку»
Абсолютный чемпион мира продолжает кичиться победой над украинцем
15:31
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) продолжает кичиться победой над украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). В интервью порталу WBN Лопес рассказал, что его мотивировало перед поединком.
«Когда ты дерешься с лучшими, ты становишься лучшим. И я благодарен за то, что в 23 года оказался в таком положении. 19-го июня вы увидите нечто другое. У меня есть много козырей в рукаве, даже за пределами ринга. Мой выход в ринг запомнится всем. Я молодой и голодный лев, молодой Симба или называйте меня, как хотите.
Ментально я считал, что Ломаченко верил в свой собственный хайп. Я же не верю в свой хайп. Мне кажется, что Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел отрубить ему голову. Ломаченко становится уверенным, когда входит в ритм. Я сделал все, чтобы он не смог найти свой ритм. В результате Ломаченко понял, каково это – быть застывшим».