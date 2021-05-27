Ломаченко и Усик стали «соседями» в рейтинге лучших боксеров по версии ESPN
Лопес: «Ломаченко, ты просто гребаный болван»
Абсолютный чемпион мира не прекращает унижать украинца
10:44
Теофимо Лопес / фото - Bleacher Report
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Helen Yee Sports признался, что не изменил своего пренебрежительного отношения к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) даже после победы в очном противостоянии.
«Дело в том, что он смотрел на меня свысока, не показал никакого уважения. Я само уважение. Если бы он дал мне опцию реванша или что-то в этом роде, то мы бы устроили бой. Но я побил его 9:3 или 8:4. Неважно, каким был счет, ведь это совершенно доминирующая победа. В 12-м раунде было видно, что это чемпионский раунд. Собственно говоря, я доминировал в последнем раунде.
У Ломаченко нет сердца, я отнял его у него. Это очень приятно, ведь с ним сильно нянчились, а он думал, что является богом. Никакой ты не бог, а гребаный болван. В конце концов, ты выступил как болван, когда я побил тебя».
Ранее Лопес заявил, что Ломаченко хотел покончить жизнь самоубийством.
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