Лопес: «Ломаченко, ты просто гребаный болван»

Теофимо Лопес / фото - Bleacher Report

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Helen Yee Sports признался, что не изменил своего пренебрежительного отношения к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО) даже после победы в очном противостоянии.

У Ломаченко нет сердца, я отнял его у него. Это очень приятно, ведь с ним сильно нянчились, а он думал, что является богом. Никакой ты не бог, а гребаный болван. В конце концов, ты выступил как болван, когда я побил тебя».