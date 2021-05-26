Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 9
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес 2:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 Окончен
20:15 Швейцария - Швеция 0:7 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
Теннис (3 события из 93) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 15) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:0 2-й сет
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 91) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:0 2-й сет
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»

Абсолютный чемпион мира подверг критике легенду бокса
Бокс Профессиональный бокс
18:00
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) раскритиковал Флойда Мейвезера за решение провести выставочный бой против видеоблогера Логана Пола 6 июня, из-за чего ему пришлось согласиться перенести поединок с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) на 18 июня, чтобы не потерять часть зрителей.

Лопеса цитирует сайт essentiallysports.com:

«Флойд, я люблю тебя, чемпион, и очень сильно уважаю за тот путь, который ты проложил вместе с Майком Тайсоном, и все остальное. Но в конечном итоге то, что ты сделал, было, черт побери, некорректно. Вопрос в том, что нужно уметь уступать. Перестань быть эгоистом, мужик.

Ты должен давать взамен, мы все должны это делать. В конце концов, я все делаю правильно. Я выиграю все титулы и задам тон. Я дам всем этим молодым бойцам понять, что они могут хорошо заработать. Но не нужно фокусироваться на деньгах».

Теофимо Лопес жаждет поединка с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Флойд Мейвезер Теофимо Лопес Логан Пол Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Бокс Профессиональный бокс
19:25
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Бокс Профессиональный бокс
16:25
Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Бокс Профессиональный бокс
08:53
4
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Бокс Профессиональный бокс
07:16
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
Абдель-Азиз: «После того как Хабиб завершил карьеру, ему предложили 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером»
MMA
25 мая 16:55
«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 15:59
1

Новости: Бокс

Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Профессиональный бокс
19:25
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Профессиональный бокс
18:00
В AIBA выплатили $10 млн долга
В AIBA выплатили $10 млн долга
Профессиональный бокс
17:48
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Профессиональный бокс
16:25
Не гуглите предыдущих соперников Накатани! Вместо боев там неприличные картинки
Не гуглите предыдущих соперников Накатани! Вместо боев там неприличные картинки
Профессиональный бокс
15:20
«Кличко может вернуться и побить любого». Чисора уверен, что Владимир даст реванш Фьюри и Джошуа
«Кличко может вернуться и побить любого». Чисора уверен, что Владимир даст реванш Фьюри и Джошуа
Профессиональный бокс
14:08
Хирн: «Джошуа будет более чем счастлив подраться против Усика»
Хирн: «Джошуа будет более чем счастлив подраться против Усика»
Профессиональный бокс
12:40
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Профессиональный бокс
11:32
Ломаченко намекнул на переход в UFC
Ломаченко намекнул на переход в UFC
Профессиональный бокс
10:44
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55