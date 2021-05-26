Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»
Абсолютный чемпион мира подверг критике легенду бокса
18:00
Флойд Мейвезер / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) раскритиковал Флойда Мейвезера за решение провести выставочный бой против видеоблогера Логана Пола 6 июня, из-за чего ему пришлось согласиться перенести поединок с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) на 18 июня, чтобы не потерять часть зрителей.
Лопеса цитирует сайт essentiallysports.com:
«Флойд, я люблю тебя, чемпион, и очень сильно уважаю за тот путь, который ты проложил вместе с Майком Тайсоном, и все остальное. Но в конечном итоге то, что ты сделал, было, черт побери, некорректно. Вопрос в том, что нужно уметь уступать. Перестань быть эгоистом, мужик.
Ты должен давать взамен, мы все должны это делать. В конце концов, я все делаю правильно. Я выиграю все титулы и задам тон. Я дам всем этим молодым бойцам понять, что они могут хорошо заработать. Но не нужно фокусироваться на деньгах».
Теофимо Лопес жаждет поединка с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО).