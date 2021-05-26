Лопес – Мейвезеру: «Перестань быть эгоистом»

Флойд Мейвезер / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) раскритиковал Флойда Мейвезера за решение провести выставочный бой против видеоблогера Логана Пола 6 июня, из-за чего ему пришлось согласиться перенести поединок с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) на 18 июня, чтобы не потерять часть зрителей.

Лопеса цитирует сайт essentiallysports.com:

Ты должен давать взамен, мы все должны это делать. В конце концов, я все делаю правильно. Я выиграю все титулы и задам тон. Я дам всем этим молодым бойцам понять, что они могут хорошо заработать. Но не нужно фокусироваться на деньгах».