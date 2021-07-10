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Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF

Команду американца не устраивает перенос боя Теофимо и Камбососа в Австралию
Бокс Профессиональный бокс
09:40
Лопес может отказаться от чемпионского титула по версии IBF
Теофимо Лопес / фото - manslife.in

Как мы ранее сообщали, руководство стримминговой платформы Triller заявило о намерении перенести бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе американцем Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО) на 17-е октября на стадион Bankwest в Сиднее. Такой поворот событий не устраивает команду чемпиона. Об этом заявил менеджер Лопеса, Дэвид МакУотер.

Менеджера цитирует портал ringnews24.com:

«Мы возражаем против такого решения. Руководство Triller просит парня улететь за границу и просидеть 14 дней на карантине. Это не правильно. В этой ситуации явно одна сторона находится в невыгодном положении».

Менеджер надеется, что сложившуюся ситуацию можно будет урегулировать мирным путем, но, по его словам, если нужно будет Лопес готов отказаться от чемпионского титула по версии IBF, на который Камбосос является обязательным претендентом.

«Я не думаю, что нам придется отказаться от титула IBF. Считаю, что если они захотят отодвинуть поединок так далеко, то в ситуацию вмешается руководство IBF. Хорошо, если придется, то мы откажемся от чемпионского титула по этой версии, и что дальше? В таком случае Камбосос сможет разыграть вакантный титул с кем-то, кто стоит следующим в рейтинге за 70 тыс. долларов.

В этой ситуации, один из парней является абсолютным чемпионом мира, а второй обязательным претендентом. Я просто не могу понять, когда они стали равны?».

Бой Лопеса и Камбососа изначально был запланирован на 19 июня, но затем его со всем кардом перенесли на 14 августа, в связи с коронавирусом у американца.

Рене Тер Велде
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Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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