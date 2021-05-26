Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), заявил, что перед переходом во второй полусредний дивизион, помимо запланированного боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO), еще желает встретиться с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО).

Лопеса цитирует сайт BoxingScene.com:

Он не чемпион WBC. Он чемпион мира по электронной почте. Хэйни – настоящее определение подделки. Он остается актуальным только за счет липового титула. Ему сейчас нужно сосредоточиться на бое с Линаресом, а затем мы будем отталкиваться от этого.

Я не могу подраться с Камбососом и подняться в первый полусредний вес. Если я это сделаю, то у Джоша Тейлора уже есть обязательный претендент. Как его фамилия? Кэттеролл? Без разницы. Мне нужно покончить с кое-кем, чтобы зачистить легкий вес. Так что это может быть Девин».