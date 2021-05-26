Лопес нацелен на бой с Хэйни: «Он не убежит»
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), заявил, что перед переходом во второй полусредний дивизион, помимо запланированного боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO), еще желает встретиться с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО).
Лопеса цитирует сайт BoxingScene.com:
«Мне плевать, будет он драться со мной или нет. Я в любом случае сделаю его своим обязательным претендентом. Он не сможет отказаться. Мы загоним его в угол, просчитаем любые расклады в шахматной партии. Если он завысит свою цену, мы пойдем на промоутерские торги. Он не убежит. Хэйни бегает от меня, но никто об этом не знает.
Он не чемпион WBC. Он чемпион мира по электронной почте. Хэйни – настоящее определение подделки. Он остается актуальным только за счет липового титула. Ему сейчас нужно сосредоточиться на бое с Линаресом, а затем мы будем отталкиваться от этого.
Я не могу подраться с Камбососом и подняться в первый полусредний вес. Если я это сделаю, то у Джоша Тейлора уже есть обязательный претендент. Как его фамилия? Кэттеролл? Без разницы. Мне нужно покончить с кое-кем, чтобы зачистить легкий вес. Так что это может быть Девин».
Девин Хэйни не против задержаться в дивизионе ради поединка с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом.