Лопес не хочет давать реванш Ломаченко: «Я победил его со счетом 9:3»

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко (14-2, 10 КО), поскольку в нем нет смысла.



Если я постоянно буду давать людям то, чего они хотят, то они всегда будут просить еще что-то. Я «суперчемпион» WBA, а Джервонта Дэвис – «временный» чемпион. Это значит, что мой титул в два раза ценнее. Я буду продолжать драться с теми, против кого меня хотят видеть болельщики. И я всегда доказываю, что все ошибаются. Но дело в том, что я даю людям то, чего они хотят.

Я сделал то, что должен сделать, и я все еще хочу брать на себя инициативу. Я побил Ломаченко. Как по мне, я победил его со счетом 9:3, а что там вышло у вас, ребята, – мне плевать, потому что я разбираюсь в боксе».