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Лопес не хочет давать реванш Ломаченко: «Я победил его со счетом 9:3»

Теофимо собирается драться лишь с теми, кого сам захочет видеть в качестве соперников

Бокс Профессиональный бокс
12:12
Лопес не хочет давать реванш Ломаченко: «Я победил его со счетом 9:3»
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не собирается давать реванш Василию Ломаченко (14-2, 10 КО), поскольку в нем нет смысла.

«В реванше с Ломаченко нет смысла. Я побил его. Я насчитал 9:3, не знаю, какой там счет получился у Ломы. Произошло следующее: я не должен был это делать, но сделал. Многим людям пришлось это проглотить, и некоторые из них не знают, как это сделать. В этом заключается проблема.

Если я постоянно буду давать людям то, чего они хотят, то они всегда будут просить еще что-то. Я «суперчемпион» WBA, а Джервонта Дэвис – «временный» чемпион. Это значит, что мой титул в два раза ценнее. Я буду продолжать драться с теми, против кого меня хотят видеть болельщики. И я всегда доказываю, что все ошибаются. Но дело в том, что я даю людям то, чего они хотят.

Я сделал то, что должен сделать, и я все еще хочу брать на себя инициативу. Я побил Ломаченко. Как по мне, я победил его со счетом 9:3, а что там вышло у вас, ребята, – мне плевать, потому что я разбираюсь в боксе».

Напомним, ранее Ломаченко показал как продолжает подготовку к возвращению в бокс.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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