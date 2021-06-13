Лопес: «Не могу дождаться, когда схвачу Хэйни за глотку»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Sports Beats with Gilbert Manzano заявил, что готов сразиться с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО). Лопес просто взбешен последними высказываниями Хэйни в его адрес.

Если бы люди только могли увидеть, насколько фальшивы эти парни. Сейчас они хотят драться с обязательными претендентами Джозефом Диасом и Хавьером Фортуной, чтобы в очередной раз избежать Теофимо. Они очень крепко держатся за этот пояс. Они удерживают этот титул, будто от этого зависит их жизнь. Но дело в том, что это ненастоящий пояс. Хэйни получил его по электронной почте. Он не заслужил его на ринге, но держится за него.

Не хочу объясняться по поводу этого парня, он дурак, обманщик и фальшивка. Я не могу дождаться, когда схвачу его за гребаную глотку».