Лопес: «Не могу дождаться, когда схвачу Хэйни за глотку»
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Sports Beats with Gilbert Manzano заявил, что готов сразиться с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО). Лопес просто взбешен последними высказываниями Хэйни в его адрес.
«Раз ты говоришь все эти вещи, то давай устроим гребаный бой. На этой неделе ты должен был встретиться с моим промоутером Бобом Арумом, но отказался вести переговоры о нашем поединке.
Если бы люди только могли увидеть, насколько фальшивы эти парни. Сейчас они хотят драться с обязательными претендентами Джозефом Диасом и Хавьером Фортуной, чтобы в очередной раз избежать Теофимо. Они очень крепко держатся за этот пояс. Они удерживают этот титул, будто от этого зависит их жизнь. Но дело в том, что это ненастоящий пояс. Хэйни получил его по электронной почте. Он не заслужил его на ринге, но держится за него.
Не хочу объясняться по поводу этого парня, он дурак, обманщик и фальшивка. Я не могу дождаться, когда схвачу его за гребаную глотку».
Напомним, следующим соперником Лопеса будет Джордж Камбосос. Бой запланирован на 20 июня.
Не исключено, что следующим оппонентом Хэйни станет Василий Ломаченко.