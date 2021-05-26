Лопес не собирается боксировать с Тейлором в Англии

Теофимо Лопес / Фото: Boxing News 24/7

\\Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) высказался по поводу возможного поединка с абсолютным чемпионом первого полусреднего дивизиона британцем Джошем Тейлором (18-0-0, 13 KO). Слова боксера приводит boxingscene.com.



Так или иначе, а я становлюсь дойной коровой в дивизионе. Все эти парни могут хорошо подзаработать, если прийдут драться со мной место. Хотя, как-то я бы хотел подраться в Великобритании. Да, я хотел бы это сделать».