Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 9
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Волынь - Верес 2:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 9) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Великобритания - Дания 2:3 Окончен
16:15 США - Казахстан 3:0 Окончен
20:15 Финляндия - Норвегия 5:2 Окончен
20:15 Швейцария - Швеция 0:7 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:1 Окончен
04:45 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
05:30 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Милуоки Бакс - Майами Хит 132:98 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 128:109 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 77:53 Окончен
Теннис (3 события из 92) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
11:30 Жоао Домингес - Сергей Стаховский 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:40 Кристина Буча - Katarina Zavatska 0:2 Окончен
19:35 Даниэлла Лао - Леся Цуренко 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь -:- Запланирован
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия -:- Запланирован
16:15 Россия - Дания -:- Запланирован
20:15 Беларусь - Великобритания -:- Запланирован
20:15 Канада - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 94) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
12:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко -:- Запланирован
14:30 Таро Даниэль - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
12:50 Lois Boisson - Ангелина Калинина -:- Запланирован
15:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska -:- Запланирован
17:05 Магдалена Фреч - Леся Цуренко -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»

Американец уверен, что после Ломаченко ему нет равных соперников
Бокс Профессиональный бокс
07:16
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Теофимо Лопес / фото - Top Rank

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о бое против Джоша Тейлора (18-0, 13 ОК), который недавно завоевал все пояса в первом полусреднем весе. Американец уверен, что шотландец попросту избегает его. Слова Лопеса приводит Boxing News.

«Я говорил об этом поединке. Давайте его устроим. Тейлор, как я выяснил, говорит о переходе в полусредний вес. Они боятся, вот как я смотрю на это. Они знают, что я слишком быстрый, умный, резкий и сильный. Он предпочитает перейти в полусредний вес, ведь будет там более легким, быстрым на ногах и сможет за себя постоять.

Я не тупой и вижу, как идет игра. Но в конечном итоге им придется почувствовать это давление, я пойду против них всех. Лома был самым техничным бойцом, и я его перебоксировал. Что выложит на стол Джош Тейлор? Он выложит мои пояса. Это все, что он сделает. Он говорит, что у меня остались незаконченные дела в легком весе, когда в реальности я зачистил весь дивизион».

Тейлор также собирается провести защиту поясов в своем дивизионе

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Теофимо Лопес Джош Тейлор Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Бокс Профессиональный бокс
08:53
1
Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 21:55
Тейлор – о победе над Рамиресом: «Это была лучшая ночь в моей жизни»
Тейлор – о победе над Рамиресом: «Это была лучшая ночь в моей жизни»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 18:55
Главред The Ring: «В первых семи раундах Тейлор и Рамирес показали бокс мирового уровня»
Главред The Ring: «В первых семи раундах Тейлор и Рамирес показали бокс мирового уровня»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 21:55
Арум – о будущем Рамиреса: «У него впереди еще долгая карьера»
Арум – о будущем Рамиреса: «У него впереди еще долгая карьера»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 20:30
Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»
Тейлор: «Возможно, придется провести бой с Кэттероллом в первую очередь»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 18:29

Новости: Бокс

Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Профессиональный бокс
11:32
Ломаченко намекнул на переход в UFC
Ломаченко намекнул на переход в UFC
Профессиональный бокс
10:44
Линарес: «Думаю, что Хэйни будет бегать от меня, но я готов к этому»
Линарес: «Думаю, что Хэйни будет бегать от меня, но я готов к этому»
Профессиональный бокс
09:07
Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Лопес отреагировал на слова Ломаченко о ничьей в их бою
Профессиональный бокс
08:53
Хэйни не отстает. Девин впечатлил формой накануне боя против Линареса
Хэйни не отстает. Девин впечатлил формой накануне боя против Линареса
Профессиональный бокс
07:51
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Профессиональный бокс
07:16
Линарес показал впечатляющую форму за три дня до боя с Хэйни
Линарес показал впечатляющую форму за три дня до боя с Хэйни
Профессиональный бокс
25 мая 22:55
Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Прогрейс: «Тейлор злит вас перед боем, и после этого вы забываете о боксе»
Профессиональный бокс
25 мая 21:55
В IBF определят претендента на титул Головкина
В IBF определят претендента на титул Головкина
Профессиональный бокс
25 мая 21:25
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Онлайн трансляция
16:15
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Казахстан – Германия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Россия – Дания. Видео трансляция
16:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
18:00
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55