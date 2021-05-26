Накатани – о бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»
Американец уверен, что после Ломаченко ему нет равных соперников
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Теофимо Лопес / фото - Top Rank
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о бое против Джоша Тейлора (18-0, 13 ОК), который недавно завоевал все пояса в первом полусреднем весе. Американец уверен, что шотландец попросту избегает его. Слова Лопеса приводит Boxing News.
«Я говорил об этом поединке. Давайте его устроим. Тейлор, как я выяснил, говорит о переходе в полусредний вес. Они боятся, вот как я смотрю на это. Они знают, что я слишком быстрый, умный, резкий и сильный. Он предпочитает перейти в полусредний вес, ведь будет там более легким, быстрым на ногах и сможет за себя постоять.
Я не тупой и вижу, как идет игра. Но в конечном итоге им придется почувствовать это давление, я пойду против них всех. Лома был самым техничным бойцом, и я его перебоксировал. Что выложит на стол Джош Тейлор? Он выложит мои пояса. Это все, что он сделает. Он говорит, что у меня остались незаконченные дела в легком весе, когда в реальности я зачистил весь дивизион».
Тейлор также собирается провести защиту поясов в своем дивизионе.