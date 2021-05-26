Лопес – о бое против Тейлора: «Они боятся меня»

Теофимо Лопес / фото - Top Rank

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о бое против Джоша Тейлора (18-0, 13 ОК), который недавно завоевал все пояса в первом полусреднем весе. Американец уверен, что шотландец попросту избегает его. Слова Лопеса приводит Boxing News.

Я не тупой и вижу, как идет игра. Но в конечном итоге им придется почувствовать это давление, я пойду против них всех. Лома был самым техничным бойцом, и я его перебоксировал. Что выложит на стол Джош Тейлор? Он выложит мои пояса. Это все, что он сделает. Он говорит, что у меня остались незаконченные дела в легком весе, когда в реальности я зачистил весь дивизион».