Тренер Беринчика: «Камбосос не боится Лопеса, он это показал своим поведением на пресс-конференции»
Лопес о переносе боя с Камбососом: «Я опустошен»
Теофимо признался, что не хочет никого заразить коронавирусом
08:32
Теофимо Лопес / Фото: instagram
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес
(16-0, 13 КО) в Instagram прокомментировал свое снятие с боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KО).
«Вы слышали новость о том, что мне пришлось сняться с боя из-за COVID-19. Когда у тебя чемпионский титул, то это говорит о том, что тебе приходится делать сложные вещи. Никаких исключений быть не может. Я решил сохранить здоровье своих коллег.
Я опустошен этой новостью, поскольку разочаровал многих людей. Я знаю какие жертвы мы принесли, чтобы добраться сюда. Я верю, что сделал правильно, поскольку я никого не хочу заразить.
Спорт влияет. Я решил использовать свое влияние ради хорошего примера. Самое сильное, что я могу сделать – защитить тех, кого люблю. Я люблю бокс, всех боксеров, фанов, тренеров, промоутеров и моих спонсоров».
Напомним, теперь поединок Лопеса и Камбососа состоится 14 августа.
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