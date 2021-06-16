Лопес о переносе боя с Камбососом: «Я опустошен»

Теофимо Лопес / Фото: instagram

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) в Instagram прокомментировал свое снятие с боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KО).



Я опустошен этой новостью, поскольку разочаровал многих людей. Я знаю какие жертвы мы принесли, чтобы добраться сюда. Я верю, что сделал правильно, поскольку я никого не хочу заразить.

Спорт влияет. Я решил использовать свое влияние ради хорошего примера. Самое сильное, что я могу сделать – защитить тех, кого люблю. Я люблю бокс, всех боксеров, фанов, тренеров, промоутеров и моих спонсоров».