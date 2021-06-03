Теофимо Лопес хочет выставочный поединок с Мейвезером
Лопес о выступлении Хэйни: «Его освистала собственная публика в родном городе»
Теофимо раскритиковал Девина за бой с Линаресом
07:57
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес
(16-0, 12 КО) раскритиковал обладателя титула WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО) за выступление в поединке против ветерана Хорхе Линареса (47-5, 29 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.
«Было ли этот бой в исполнении Хэйни чемпионским? –Нет!
Его освистала собственная публика в родном городе. Его потрясли. Затем он ничего не сделал в последних двух раундах, а это чемпионские раунды, показывающие, кто больше хочет победы».
Напомним, после боя Хэйни и Линареса Лопес намекнул, что съест Девина.