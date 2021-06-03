Лопес о выступлении Хэйни: «Его освистала собственная публика в родном городе»

Теофимо раскритиковал Девина за бой с Линаресом





Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) раскритиковал обладателя титула WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО) за выступление в поединке против ветерана Хорхе Линареса (47-5, 29 КО). Слова боксера приводит портал boxingnews24.com.



«Было ли этот бой в исполнении Хэйни чемпионским? –Нет! Его освистала собственная публика в родном городе. Его потрясли. Затем он ничего не сделал в последних двух раундах, а это чемпионские раунды, показывающие, кто больше хочет победы».

Напомним, после боя Хэйни и Линареса Лопес намекнул, что съест Девина.