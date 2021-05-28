Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо был легендой 10 боев назад, бой против Спенса – делает его иконой»
Теофимо выразил восхищение формой филиппинца
17:33
Теофимо Лопес / фото - DAZN
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о бое легендарного Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) против Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Американец выразил уважение обоим боксерам в интервью Helen Yee Sports.
«Пакьяо был легендой 10 боев назад, этот – делает его иконой. Он – великолепный боксер, он проложил путь всем нам. Даже в 42 года – посмотрите на него: чемпионский бой с Эрролом Спенсом, который, возможно, в топ-3 pound-for-pound.
Снимаю шляпу перед обоими боксерами».
Ранее о поединке ветерана высказался Флойд Мейвезер .
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