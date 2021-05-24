Уорд: «Для Спенса и Пакьяо будет тяжелый поединок»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лидер легкого дивизиона – о предстоящем поединке легенды бокса со Спенсом
13:22
Мэнни Пакьяо / Фото - lapelotita.comАбсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) выразил восторг относительно обладателя титулов в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), который в 42 года продолжает выступать на профессиональном уровне.
Цитирует американца essentiallysports.com.
«Мэнни Пакьяо – икона, и это буквально. Он рискует драться с таким соперником, как Эррол Спенс, который на данный момент является объединенный чемпионом мира в полусреднем весе. Он будет драться в Вегасе. Я знаю, что все будут там. Я тоже буду там. Мэнни Пакьяо, ты не человек. Но это все Божье благословение».
Напомним, легендарный филиппинец 21 августа проведет поединок против чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 KO).
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