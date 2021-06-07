Лопес поделился мнением о бое Ломаченко – Накатани

Теофимо Лопес / фото - boxing scene

Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался в комментарии CompuBox TV о поединке своих экс-соперников Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Американец признался, что до сих пор уважает обоих боксеров.

Что касается Накатани, то это не отброс. Многие бойцы не понимают, что он неудобный, высокий, длинный парень. Посмотрите, что он сделал с пуэрториканцем. Я не хочу называть его имя. Это солидный бой, и я желаю успеха им обоим. У них однозначно есть кое-что общее – они проиграли мне».