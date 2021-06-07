Лопес: «После боя со мной Ломаченко планировал закончить карьеру»
Лопес поделился мнением о бое Ломаченко – Накатани
Американец пожелал удачи обоим
6 июня 14:30
Теофимо Лопес / фото - boxing scene
Чемпион мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался в комментарии CompuBox TV о поединке своих экс-соперников Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масаеши Накатани (19-1, 10 КО). Американец признался, что до сих пор уважает обоих боксеров.
«Ломаченко против Накатани – это хороший бой. Одно, что я могу сказать про Ломаченко, - он не петляет от боев. Даже когда я нокаутировал Ричарда Комми, хотя тогда он не понял, что я сделал. Он был шокирован. Поэтому я думаю, что Ломаченко нужно отдать должное. Многие парни не хотят вызывать его, поскольку он все еще топовый боец.
Что касается Накатани, то это не отброс. Многие бойцы не понимают, что он неудобный, высокий, длинный парень. Посмотрите, что он сделал с пуэрториканцем. Я не хочу называть его имя. Это солидный бой, и я желаю успеха им обоим. У них однозначно есть кое-что общее – они проиграли мне».