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Лопес подождет. Ломаченко после победы над Накатани может выйти в ринг с Дэвисом или Хэйни

Экс-чемпион мира намерен вернуть потерянные титулы
Бокс Профессиональный бокс
09:21
Лопес подождет. Ломаченко после победы над Накатани может выйти в ринг с Дэвисом или Хэйни
Василий Ломаченко / Фото - independent.co.uk
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) не сможет провести реванш против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) в 2021 году. 

Помнению Арума, Ломаченко после победы в предстоящем поединке с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 KO) может встретиться с Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO) или Девином Хэйни (25-0, 15 КО).

Цитирует Арума boxingnews24.com.

«Если говорить о Лопесе, то мы все знаем, что он не принял нужные меры и заболел COVID. Поэтому, вероятно, у него в этом году будет только один бой против Камбососа. Очевидно, если Ломаченко выиграет у Накатани, то не захочет сидеть, сложа руки и ждать. Он захочет драться и будет смотреть на лучших в его дивизионе. А кто сейчас является лучшим в легком весе? Это Девин Хэйни и Джервонта Дэвис. Ломаченко будет рассматривать эти кандидатуры, потому что это серьезные вызовы. Безусловно, мы хотели бы провести эти матчи. Но, опять же, для танго нужны двое. В случае с Дэвисом, здесь все зависит от Мейвезера. Флойд хорошо знает, как все устроено в боксе, и трудно сказать, позволит ли он провести бой Дэвису против Ломаченко. Думаю, Мейвезер разрешит Джервонте встретиться с Ломаченко, только если Василий будет плохо выглядеть в бою с Накатани. Что касается Хэйни, тот тут нужно одобрение его отца. Я не знаю, как все сложится, но мы будем рады любому из этих парней».


XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – 27 июня около 05:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани Джервонта Дэвис Девин Хэйни Теофимо Лопес

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