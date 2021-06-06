Лопес: «После боя со мной Ломаченко планировал закончить карьеру»
Абсолютный чемпион легкого веса американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу CompuBox TV предположил, почему украинский экс-чемпион Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) так яростно оспаривает результат их боя.
«Ломаченко – фанат. Я сделал его своим фанатом. Ломаченко знает, что я его победил. Он знает, что я забрал его сердце. Разница в том, что чемпионские раунды значат больше, чем остальные. В последнем раунде я доминировал. Мы совершили переворот. Вопрос в том, кто хотел этого больше.
Мы с Ломаченко можем подраться еще десять раз, и я побью его в каждом поединке. Просто мы с ним знаем, что когда бой стал жестче, я еще поднажал, а он начал пятиться. Мне нужно оставаться собранным и побеждать всех, кто находится передо мной.
Лома может говорить все, что захочет, но он рассказывает о ничьей только потому, что после боя собирался завершить карьеру и хотел бросить бокс. Это мои инсайды, я знаю об этом, ведь у меня есть отличные связи со многими людьми, в частности из Украины, и они раскрывают мне секретные данные и детали».
Напомним, ранее Лопес заявил, что хочет подраться с Хэйни.
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