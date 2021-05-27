Арум: «Теофимо Лопес может подраться с победителем боя Хэйни – Линарес»
Лопес-старший: «Дальше мы хотим драться с Тейлором, а он уже сливается»
Отец и тренер абсолютного чемпиона легкого веса – о дальнейших планах сына
12:36
Теофимо Лопес-старший вместе с сыном / фото - CBS
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), рассказал о дальнейших планах своего сына. Цитирует специалиста портал BoxingNews24.
«Дальше мы хотим драться с Джошем Тейлором, а он уже сливается, потому что знает, что происходит. Джош ни за что не победит моего сына, у него нет навыков. У него есть какие-то умения в определенных аспектах, однако он не думает так, как мой сын. Это словно играть в шашки против шахматиста, а мой сын в ринге играет именно в шахматы.
Нам не нужно выбрасывать много ударов. Мы просто ловим тебя, братишка. Тейлор об этом знает, поэтому он напуган. Я хочу его в следующем бою. Если Джош не согласится драться с Теофимо, то вы будете знать, что он боится. Джош выходит на ринг биться. Они не лучше моего сына. Мой сын быстрее, сильнее, умнее, он знает, как адаптироваться».
Напомним, Лопес заявил, что Ломаченко хотел покончить с собой.