Лопес-старший: «Дальше мы хотим драться с Тейлором, а он уже сливается»

Теофимо Лопес-старший вместе с сыном / фото - CBS

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), рассказал о дальнейших планах своего сына. Цитирует специалиста портал BoxingNews24.

Нам не нужно выбрасывать много ударов. Мы просто ловим тебя, братишка. Тейлор об этом знает, поэтому он напуган. Я хочу его в следующем бою. Если Джош не согласится драться с Теофимо, то вы будете знать, что он боится. Джош выходит на ринг биться. Они не лучше моего сына. Мой сын быстрее, сильнее, умнее, он знает, как адаптироваться».