Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»

Специалист уверен, что американцу уже поздно чему-то переучиваться

Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com

Теофимо Лопес-старший, отец лидера легкого веса (до 61.2 кг) Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), продолжая рассуждать о перспективах американского экс-чемпиона супертяжелого веса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) после досрочного поражения британцу Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO), считает, что ему уже поздно чему-то переучиваться.

«Я считаю, что крупнейшую ошибку, которую сейчас могут допустить тренера Уайлдера – это попытаться научить его боксировать. В его возрасте уже слишком поздно учиться этому. Ты можешь научиться боксировать, когда тебе шесть лет. Все, что он сейчас может сделать, это разработать пару стратегий на случай драки на ближней и дальней дистанции. Ему нужно понять, что ему делать, когда он отступает. И это мой совет ему к трилогии с Тайсоном Фьюри».

Лопес-старший заверил, что Деонтей Уайлдер не готов к третьему поединку с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.