Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 10
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1*:1 Окончен
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 90) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»

Специалист уверен, что американцу уже поздно чему-то переучиваться
Бокс Профессиональный бокс
21:30
Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»
Деонтей Уайлдер / фото - dazn.com

Теофимо Лопес-старший, отец лидера легкого веса (до 61.2 кг) Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), продолжая рассуждать о перспективах американского экс-чемпиона супертяжелого веса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) после досрочного поражения британцу Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO), считает, что ему уже поздно чему-то переучиваться.

«Я считаю, что крупнейшую ошибку, которую сейчас могут допустить тренера Уайлдера – это попытаться научить его боксировать. В его возрасте уже слишком поздно учиться этому. Ты можешь научиться боксировать, когда тебе шесть лет.

Все, что он сейчас может сделать, это разработать пару стратегий на случай драки на ближней и дальней дистанции. Ему нужно понять, что ему делать, когда он отступает. И это мой совет ему к трилогии с Тайсоном Фьюри».

Лопес-старший заверил, что Деонтей Уайлдер не готов к третьему поединку с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Теофимо Лопес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Такими ударами ломают ребра. Фьюри готовится раздавить Уайлдера в их третьем поединке
Такими ударами ломают ребра. Фьюри готовится раздавить Уайлдера в их третьем поединке
Бокс Профессиональный бокс
20:27
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
Бокс Профессиональный бокс
16:44
Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
16:05
Малиньяджи: «Уайлдер действительно верит, что может победить Фьюри»
Малиньяджи: «Уайлдер действительно верит, что может победить Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
07:28
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Бриггс: «Уайлдер может шокировать мир. Что будет, если он нокаутирует Фьюри?»
Бокс Профессиональный бокс
26 мая 21:55
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Экс-претендент на пояс чемпиона мира – о бое Фьюри – Усик: «Это будет тяжелый бой для Александра»
Бокс Профессиональный бокс
26 мая 11:32

Новости: Бокс

Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Линарес: «Хотел бы реванш с Ломаченко. После боя со мной он уже не был прежним»
Профессиональный бокс
22:09
Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»
Лопес-старший: «Худшую вещь, которую могут сделать тренера Уайлдера – это пытаться научить его боксировать»
Профессиональный бокс
21:30
Такими ударами ломают ребра. Фьюри готовится раздавить Уайлдера в их третьем поединке
Такими ударами ломают ребра. Фьюри готовится раздавить Уайлдера в их третьем поединке
Профессиональный бокс
20:27
Донэйр: «Когда был моложе, то не спал и тусовался, но теперь мое тело работает на меня»
Донэйр: «Когда был моложе, то не спал и тусовался, но теперь мое тело работает на меня»
Профессиональный бокс
19:30
Лопес-старший: «Ломаченко в 9 раунде начал драться грязно против Теофимо»
Лопес-старший: «Ломаченко в 9 раунде начал драться грязно против Теофимо»
Профессиональный бокс
17:52
Варгас: «Было ошибкой драться с Гарсией в полусреднем весе»
Варгас: «Было ошибкой драться с Гарсией в полусреднем весе»
Профессиональный бокс
17:30
Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»
Прогрейс: «Люди до сих пор говорят мне, что я победил Тейлора»
Профессиональный бокс
16:55
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
Профессиональный бокс
16:44
Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Профессиональный бокс
16:05
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости