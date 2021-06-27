Лопес-старший: «Лома меня очень впечатлил в бою с Накатани»

«Хай-Тек» доминировал над японцем на протяжении всего поединка

Ломаченко против Накатани / Фото: Top Rank

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший признался Youtube-каналу iFL TV, что был поражен выступлением экс-лидера дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO):



Как говорят, стили делают бои. И сегодня это произошло. Я знал, что так случится, потому что Накатани не быстрый боец. Он слишком высокий и длинный, поэтому боксер, который смещается в сторону, его уничтожит. Я ждал, что Ломаченко сделает именно это, и он это сделал. При этом сделал хорошо на все 100%. Я не думал, что он выступит настолько хорошо, но я сильно впечатлен тем, что он сегодня сделал.

Напомним, что Лопес-старший назвал вероятное место реванша его сына с Ломаченко.