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Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»

Отец абсолютного чемпиона легкого дивизиона выдал порцию похвалы «Хай-Теку»
Бокс Профессиональный бокс
14:46
Лопес-старший: «Ломаченко – элитный боец, он никогда не был легким соперником»
Ломаченко против Накатани / Фото: ESPN

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший заявил Youtube-каналу iFL TV после победы Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) о том, что считает украинца боксером экстра-класса:

Мы находимся на элитном уровне. Когда у вас есть такой элитный боец, как Ломаченко, то можно ждать, что это произойдет. Многие начали ставить под сомнение бойцовский стиль Ломаченко и его статус, поскольку мой сын побил его. Нет, мой сын победил великого бойца. Ломаченко никогда не был легким соперником. Мы сделали так, что это выглядело легко, но это было не так.

Напомним, что Лопес-старший рассказал, что реванш его сына с Ломой пройдет на стадионе, на котором украинец добыл шесть побед нокаутом в шести поединках.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко

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