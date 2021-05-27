Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Лопес-старший: «Ломаченко в 9 раунде начал драться грязно против Теофимо»
Отец абсолютного чемпиона отметил, что его подопечный начал лениться в конце поединка
17:52
Лопес и Ломаченко / Фото: Boxingscene
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube каналу FightHype.com вспомнил о поединке с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 KO). Тренер отметил, что его сын начал ошибаться в моменты, когда украинец начал драться грязно.
Когда мой сын получал удары от Ломаченко, он был ленивым. Он двигался назад. Ты должен смещаться вбок, иначе удары продолжат лететь в тебя. Ломаченко начал драться грязно, начиная с девятого раунда. Я говорил сыну: «Почему ты беспокоишься об этом парне. Давай вынесем этого паренька».
Напомним, что Лопес-старший заверил, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не готов к третьему поединку с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).