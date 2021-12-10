Лопес-старший назвал имена трех потенциальных соперников для сына
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер экс-лидера легкого веса Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), в интервью YouTube каналу EsNews назвал имена сразу трех потенциальных соперников, с которыми может подраться его сын в следующем бою.
«Нас ждут большие бои. Мы можем подраться с Хэйни или Дэвисом. Мы можем устроить бой с Девином в первом полусреднем весе. Этот парень растет очень быстро, но сначала мы хотим завоевать четыре титула. В следующем бою мы желаем подраться с Джошем Тейлором. Люди увидят, из какого теста сделан мой сын.
Как ты можешь драться с чертовой дырой у тебя в груди и глотке? В ринге был не мой сын. У нас есть разные стили, но он использовал только один, поскольку больше ничего не мог делать. Теофимо не мог наклоняться вниз и уходить в сторону, потому что ему становились все хуже и хуже.
Мне плевать на поражение, это сделает нас сильнее. У нас отняли победу на Олимпиаде, а теперь ее забрали и в профи. После Олимпиады мы вернулись сильнее, и сейчас Теофимо больше не позволит этому случиться, поверьте мне. Мы будем первыми в мужском боксе, кому один за другим удалось завоевать два титула абсолютного чемпиона».
Напомним, Арум не уверен, продолжит ли выступать Лопес.