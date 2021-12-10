Лопес-старший назвал имена трех потенциальных соперников для сына

Теофимо Лопес-старший с сыном / фото - BoxingScene

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер экс-лидера легкого веса Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), в интервью YouTube каналу EsNews назвал имена сразу трех потенциальных соперников, с которыми может подраться его сын в следующем бою.

Как ты можешь драться с чертовой дырой у тебя в груди и глотке? В ринге был не мой сын. У нас есть разные стили, но он использовал только один, поскольку больше ничего не мог делать. Теофимо не мог наклоняться вниз и уходить в сторону, потому что ему становились все хуже и хуже.

Мне плевать на поражение, это сделает нас сильнее. У нас отняли победу на Олимпиаде, а теперь ее забрали и в профи. После Олимпиады мы вернулись сильнее, и сейчас Теофимо больше не позволит этому случиться, поверьте мне. Мы будем первыми в мужском боксе, кому один за другим удалось завоевать два титула абсолютного чемпиона».