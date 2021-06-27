Лопес-старший рассказал, когда и где им интересно провести реванш с Ломаченко

Отец чемпиона уверен, что это будет самое большое событие в мире бокса

Лопес с отцом / Фото: ringside24.com

Отец абсолютного чемпиона мира по боксу Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в эфире ESPN заявил, что реванш с украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) может пройти в декабре.

«Думаю, что после Камбососа бой можно сделать и это будет самый большой бой в мире. Мы сможем сделать это в декабре в Madison Square Garden. У него рекорд там 6-0 и 6 нокаутов. Почему не сделать бой там? Но сначала мне нужно поговорить с моим сыном».

Напомним, Боб Арум заявил, что организация реванша Ломаченко и Лопеса – это лишь вопрос гонораров..