Лопес-старший: «Теофимо вырубил бы Джервонту за четыре раунда»

Дэвис и Лопес

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в комментарии FightHype высказался о Джервонте Дэвисе (25-0, 23 КО).



Братан, мы бы Джервонту за 4 раунда вырубили! Этот коротыш… Да хорош нести эту чушь… В боксе есть разные фишечки, и он этим свои апперкотом не попадёт даже в меня! У нас такой стиль… Мы бьём и не даём попасть по себе, вот и всё, больше мне нечего сказать на этот счёт! И для нас он просто дохляк! Мешок! И они знают это, поэтому никогда не согласятся на бой. «О-о-о нет! Нам нужен ещё один бой, перед тем как подраться с Лопесом». Да пошли вы в жопу! Прошу!».