Линарес: «Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть»
Лопес-старший: «Теофимо вырубил бы Джервонту за четыре раунда»
Отец абсолютного чемпиона раскритиковал Дэвиса и его промоутера Флойда Мейвезера
13:20
Дэвис и Лопес
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в комментарии FightHype высказался о Джервонте Дэвисе (25-0, 23 КО).
«В каком раунде он выиграл? А кого? Старина, он бьётся за «регулярные» титулы, вот у нас настоящие ремни, сечёшь? Флойд Мейвезер, его эта недокомпания, вот эта TMT и вся эта блоть уже просто надоели всем вешать лапшу на уши со своими позорными боями. Вот у нас настоящие пояса, а не эта хрень!
Братан, мы бы Джервонту за 4 раунда вырубили! Этот коротыш… Да хорош нести эту чушь… В боксе есть разные фишечки, и он этим свои апперкотом не попадёт даже в меня! У нас такой стиль… Мы бьём и не даём попасть по себе, вот и всё, больше мне нечего сказать на этот счёт! И для нас он просто дохляк! Мешок! И они знают это, поэтому никогда не согласятся на бой. «О-о-о нет! Нам нужен ещё один бой, перед тем как подраться с Лопесом». Да пошли вы в жопу! Прошу!».
Ранее Дэвис победил нокаутом в 11 раунде Марио Барриоса.