Лопес-старший: «У Теофимо есть достаточно времени, чтобы выздороветь и вернуться»

Теофимо Лопесы / Фото: badlefthook.com

Отец абсолютного чемпиона мира в легком веса Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Теофимо Лопес-старший высказался о переносе поединка его сына против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) с 19-го июня на 14 августа.



Как вы знаете, они отменили шоу, поскольку мы продавали билеты. Так что Triller перенесла весь ивент. В определенном смысле это хорошо. Это что-то вроде кармы, но в то же время мы в порядке, потому что покажем все самое лучшее 14 августа. У Теофимо есть достаточно времени, чтобы выздороветь и вернуться».