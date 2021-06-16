Арум подтвердил, что Лопес может подраться с Ломаченко после Камбососа
Лопес-старший: «У Теофимо есть достаточно времени, чтобы выздороветь и вернуться»
Теофимо-старший рассказал, что сын уже лучше себя чувствует
14:38
Теофимо Лопесы / Фото: badlefthook.com
Отец абсолютного чемпиона мира в легком веса Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) Теофимо Лопес-старший высказался о переносе поединка его сына против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) с 19-го июня на 14 августа.
«Мы будем готовы 14 августа. Дер*мо случается. Мой сын был в своей лучшей форме. Он в порядке. Сейчас его состояние стабилизировалось. С каждым днем ему становится лучше. Теофимо все еще находится в Лас-Вегасе. Я сказал, чтобы все просто молились за него. Мы должны вернуться 14 августа.
Как вы знаете, они отменили шоу, поскольку мы продавали билеты. Так что Triller перенесла весь ивент. В определенном смысле это хорошо. Это что-то вроде кармы, но в то же время мы в порядке, потому что покажем все самое лучшее 14 августа. У Теофимо есть достаточно времени, чтобы выздороветь и вернуться».
Напомним, ранее Боб Арум обвинил Лопеса в срыве поединка, поскольку Теофимо не вакцинировался.