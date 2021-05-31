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Лопес: «В поединке с Ломаченко я забрал его сердце»

Абсолютный чемпион легкого веса заявил, что у него было большее желание уйти с ринга победителем
Бокс Профессиональный бокс
12:07
Лопес: «В поединке с Ломаченко я забрал его сердце»
Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу SNOWQUEENLA заверил, что он в чемпионских раундах поединка против Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) надломил веру украинского боксера в себя:

Я думаю, что Фьюри снова победит Уайлдера в третьем бою. Когда ты отнимаешь у бойца сердце, неважно, как он тренируется и что говорит. Когда ты отнимаешь у них сердце – это конец всему. Так же было с Ломаченко. Он говорит и то, и это, но я забрал его сердце в чемпионских раундах. Почему эти раунды называют «чемпионскими»? Потому что в этих двух раундах имеет значение не техника или план на бой, а то, кто больше хочет победить и как сильно ты этого хочешь.

Когда я взял на себя инициативу в последнем раунде, кто начал пятиться? Лома. Я забрал его сердце. Как бы там ни было, я хотел этого больше. Чемпионские раунды показывают твое сердце.

Напомним, ранее Лопес заявил, что он с большим перевесом победил Лому и в реванше нет никакого смысла.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес Василий Ломаченко

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