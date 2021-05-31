Лопес: «Я перебоксировал самого техничного боксера в мире – Ломаченко»

Лидер легкого дивизиона вспомнил о победе над «новым Мохаммедом Али»

Василий Ломаченко против Теофимо Лопесу / Фото: CBS Sports

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу SNOWQUEENLA в очередной раз вспомнил о своем триумфе в поединке с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 KO):



Мы никогда не отказывались ни от одного боя, не выбирали поединки. Мы всегда выходили против тех, кого нам давали, и выглядели отлично. Мы не отступали от Ломы, вызывали его на протяжении двух лет и наконец-то организовали этот бой. Посмотрите, что произошло. Мы победили его единогласным решением, уничтожили, перебоксировали самого техничного бойца в этом виде спорта. Ломаченко называли новым Мохаммедом Али, выставляли богом, но как только Теофимо побил его, теперь все хотят его принизить.

Напомним, Лопес заявил, что отнял сердце у Ломаченко и в их реванше нет никакого смысла.