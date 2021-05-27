У Джервонты Дэвиса не собираются боксировать с Лопесом
Лопес: «Я слышал, что Ломаченко хотел покончить с собой»
Поражение очень сильно ударило по украинцу
09:50
Теофимо Лопес / фото - BoxingScene
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Helen Yee Sports не упустил возможности жестко проехаться по своему бывшему сопернику Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Извините, но я разоблачу Ломаченко по этому поводу. Лома, я слышал громкие новости, что ты хотел сдаться и завершить карьеру после этого поражения, как ты глубоко ушел в себя, хотел остановиться и пережил глубокую депрессию.
Его команда сказала ему, чтобы он говорил о ничьей, поскольку они не хотят, чтобы Ломаченко испытывал такое психологическое падение. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой. Так что идите на х*р, и он тоже пусть идет на х*р».
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