Лопес: «Я слышал, что Ломаченко хотел покончить с собой»

Теофимо Лопес / фото - BoxingScene

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube каналу Helen Yee Sports не упустил возможности жестко проехаться по своему бывшему сопернику Василию Ломаченко (14-2, 10 КО).

Его команда сказала ему, чтобы он говорил о ничьей, поскольку они не хотят, чтобы Ломаченко испытывал такое психологическое падение. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой. Так что идите на х*р, и он тоже пусть идет на х*р».