Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина
Теофимо дал понять, что не видит угрозы со стороны чемпиона WBC
09:16
Теофимо Лопес / Фото: Инстаграм
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в Twitter очень кратко прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни
(26-0, 15 КО) в бою с ветераном Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).
Лопес опубликовал эмодзи с вилкой и ножом, что может говорить о том, что он собирается съесть Хэйни.
— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) May 30, 2021
Напомним, ранее Хэйни в сложном поединке выиграл единогласным решением судей у ветерана Хорхе Линареса.
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