Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина

Теофимо дал понять, что не видит угрозы со стороны чемпиона WBC





Теофимо Лопес / Фото: Инстаграм

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в Twitter очень кратко прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО) в бою с ветераном Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).



Лопес опубликовал эмодзи с вилкой и ножом, что может говорить о том, что он собирается съесть Хэйни.

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) May 30, 2021

Напомним, ранее Хэйни в сложном поединке выиграл единогласным решением судей у ветерана Хорхе Линареса.