Титул все ближе? Ортис узнал имя своего следующего соперника
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция
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00:05
2 января в Голливуде (США) бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Луис Ортис (32-2, 27 KO) проведет бой против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина
(28-2-1, 25 KO).
Ортис последний бой провел в ноябре 2020 года, нокаутировав малоизвестного Александра Флореса. Мартин крайний поединок провел в феврале 2020-го, досрочно выиграв у Джеральда Вашингтона.
Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Начало – 06:00.
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