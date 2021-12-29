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Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция

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Бокс Профессиональный бокс
00:05
Луис Ортис – Чарльз Мартин. Онлайн трансляция

2 января в Голливуде (США) бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Луис Ортис (32-2, 27 KO) проведет бой против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина (28-2-1, 25 KO).

Ортис последний бой провел в ноябре 2020 года, нокаутировав малоизвестного Александра Флореса. Мартин крайний поединок провел в феврале 2020-го, досрочно выиграв у Джеральда Вашингтона.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Начало – 06:00.

Карен Агабекян
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