Луис Ортис попытается начать год с победы над Чарльзом Мартином

XSPORT.ua представляет главный поединок недели

Луис Ортис и Чарльз Мартин / Фото: Premier-Boxing-Champion

2 января на арене Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде, штат Флорида, США, состоится поединок между 42-летним кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 КО) и экс-чемпионом мира в супертяжелом весе, американцем Чарльзом Мартином (28-2-2, 25 КО).



ОРТИС

Нет в супертяжелом весе другого боксера, заслуживающего чемпионский титул больше Ортиса. Был период, когда этот парень находился на одном уровне с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но он так и не стал чемпионом. Сначала ему мешали глупые стечения обстоятельств, а затем сказался возраст.

С кубинцем всегда боялись боксировать из-за его ужасной нокаутирующей левой руки. Конечно, в мощи удара он немного не дотягивал к удару Деонтея Уайлдера, но технически, он был на несколько голов выше американца.

Когда в марте 2018-го между Ортисом и Уайлдером мы увидели поединок, то удивлений не было предела. Луис водил чемпиона мира в школу бокса до тех пор, пока не начал пропускать удары. В плане техники и мастерства между ними была пропасть, но как только по кубинцу попадал жестко выброшенный прямой, то у него начинались проблемы. Тот бой наш сегодняшний герой проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, но оставил много вопросов, ведь по ходу противостояния он побеждал.

Потерпев первое поражение в карьере Ортис в течение года выиграл у Развана Кожану, Трэвиса Кауфмана и Кристиана Хаммера. Эти бои позволили ему снова оказаться в статусе официального претендента и подраться с Уайлдером.

В реванше Ортис снова доминировал в каждом из раундов, пока в седьмом, шальное попадание не сбило его с ног. На этот раз Уайлдер оформил чистый нокаут. Казалось, что Луису нужно завершать карьеру и это было бы логично. Однако, кубинец пошел в еще одну титульную гонку, где победа над Мартином позволит ему стать официальным претендентом на пояс.

МАРТИН

Знали ли вы случайных чемпионов мира по боксу? Конечно, среди них обязан быть Чарльз Мартин. Американец бил соперников низкого уровня, которых даже середняками сложно назвать, и в 2016-м году он получил поединок за вакантный титул чемпиона мира IBF с Вячеславом Глазковым. Уже в начале поединка украинец тяжело травмировал ногу и не смог его продолжить. С тех пор Глазков больше не боксировал.

Окрыленного «незаслуженным» успехом Мартина уже в следующем поединке ждал объединительный поединок с Джошуа. Как бы не ждали, интриги не вышло. Энтони уже во втором раунде нокаутировал Чарльза.

С тех пор Мартин провел шесть поединков, в которых проиграл только Адаму Ковнацки в 2018-м. Крайний бой американец провел в феврале 2020-го против Джеральда Вашингтона, которого он победил техническим нокаутом в шестом раунде.

ПРОГНОЗ

В предстоящем поединке мы увидим противостояние двух нокаутеров, способных завершить поединок в любом из раундов. При этом, оба парня также улетали в нокауты, что подогревает интерес к поединку, поскольку много пропускать они не смогут.

Ортис имеет хорошую школу бокса, которая позволяет ему обыгрывать многих оппонентов. Как мы думаем, то же самое произойдет и с Чарльзом. Луис будет работать первым номером, обрабатывая корпус и голову оппонента. Конечно, кубинец в присущей себе манере пойдет рисковать, и вот тогда у соперника появится шанс.

Мартин больше любит работать осторожно вторым номером, используя свои длинные руки и джеб. Главной задачей Чарльза будет та работа, при которой оппонент не сможет пробивать левой рукой. Сможет ли он это сделать? – Мы в этом сильно сомневаемся.

Основной шанс Мартина заключается в старости кубинца. Если Ортис после последнего боя сильно сдал, то Чарльз выиграет решением судей. Однако, если Луис в здравии, что американца ждет досрочное поражение.

Прогноз: победа Ортиса техническим нокаутом в 9-м раунде.

Онлайн трансляция поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua