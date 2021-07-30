Лысенко: «На следующей Олимпиаде буду менять весовую категорию»

Анна Лысенко / фото - Getty Images

Украинская боксер Анна Лысенко покинула олимпийский турнир в Токио на стадии четверьтфинала.

После поединка в прямом эфире UA:Перший Лысенко прокомментировала поединок и заявила, что на следующие Игры будет менять весовую категорию.

Больше на ногах надо было двигаться: на опережение все время, не давать раскачать ей работу, избегать перебоев. Не всегда получалось, потому что она постоянно давление создает.

Я в своей категории недовесок, поэтому думаю, если на следующую Олимпиаду добавят новые весовые категории, буду спускаться. Они все гоняют с 70-72 килограмм, а у меня два в запасе. Поэтому, конечно, сложно по мощи и какими физическими данными противостоять.

Вообще последние восемь месяцев оказались невероятно тяжелыми, и то, что я здесь – слава богу. Я не прощаюсь. Думаю, я вернусь еще сильнее».