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Лысенко: «Соперница била головой, открытой перчаткой»
Судьи отдали победу украинке
11:37
Анна Лысенко / фото - Getty Images
Представитель Украины в весовой категории до 69 килограмм на Олимпийских играх в Токио Анна Лысенко победила чемпионку Африки на пути в четвертьфинал. В эфире UA:Перший боксер прокомментировал свой результат и ход боя, пожаловавшись на грязные движения сперницы.
«Чувствовала, что я выигрываю, веду по ходу поединка. Соперница – грязный боксер. Постаралась максимально абстрагироваться и показать свой бокс. Были пару моментов – била головой, открытой перчаткой. Задача была работать чисто и сдерживать ее. С тренером будет делать обзор поединка и готовиться к следующему бою».
Отметим, что Николай Буценко завершил соревнования в Токио в первом раунде.
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