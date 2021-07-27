Лысенко: «Соперница била головой, открытой перчаткой»

Судьи отдали победу украинке

Анна Лысенко / фото - Getty Images

Представитель Украины в весовой категории до 69 килограмм на Олимпийских играх в Токио Анна Лысенко победила чемпионку Африки на пути в четвертьфинал. В эфире UA:Перший боксер прокомментировал свой результат и ход боя, пожаловавшись на грязные движения сперницы.

«Чувствовала, что я выигрываю, веду по ходу поединка. Соперница – грязный боксер. Постаралась максимально абстрагироваться и показать свой бокс. Были пару моментов – била головой, открытой перчаткой. Задача была работать чисто и сдерживать ее. С тренером будет делать обзор поединка и готовиться к следующему бою».

Отметим, что Николай Буценко завершил соревнования в Токио в первом раунде.