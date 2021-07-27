Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 1
Сегодня 5
Завтра 10
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 2:2 Окончен
Теннис (1 событие из 48) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:40 Айла Томлянович - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 8) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:1 3-й сет
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме -:- Запланирован
20:00 Жальгирис - Ференцварош -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 50) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:1 3-й сет
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 10) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н -:- Запланирован

Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу

Украинка победила чемпионку Африки
Бокс Аматорский бокс
08:45
Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу
Анна Лысенко / фото - Getty Images

В 1/8 финала весовой категории до 69 килограмм олимпийского турнира по боксу украинка Анна Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко.

Белахиб является чемпионкой Африки по боксу 2017-го года и выиграла бронзовую медаль на Африканских играх 2019-го года.

За место в полуфинале Лысенко подерется с Бусеназ Сюрменелли из Турции. Этот бой состоится в пятницу 30-го июля.

В весовой категории до 63 килограмм среди мужчин Ярослав Харциз проиграл на старте соревнований.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анна Лысенко Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
«За 4 дня до пробы ей сделали прививку от коронавируса». Муж Елистратовой прокомментироал отстранение украинки
Olympics Токио-2020
09:52
Количество заражений коронавирусом на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек
Количество заражений коронавирусом на Олимпиаде в Токио превысило 150 человек
Olympics Токио-2020
09:27
Тайфун вынудил перенести некоторые соревнования ОИ-2020, но грозит более серьезными последствиями для Японии
Тема дня
Тайфун вынудил перенести некоторые соревнования ОИ-2020, но грозит более серьезными последствиями для Японии
Olympics Токио-2020
26 июля 16:06
Филиппинка Диас взяла золото Олимпиады, Конотоп – в топ-5
Филиппинка Диас взяла золото Олимпиады, Конотоп – в топ-5
Olympics Токио-2020
26 июля 15:55
Алжирец не захотел «пачкать руки» об израильтянина и принадлежность Крыма. Олимпиада только началась, но уже погрязла в политических скандалах
Тема дня
Алжирец не захотел «пачкать руки» об израильтянина и принадлежность Крыма. Олимпиада только началась, но уже погрязла в политических скандалах
Olympics Токио-2020
26 июля 12:40
Украинские олимпийцы показали, чем их кормят в столовой Токио-2020
Украинские олимпийцы показали, чем их кормят в столовой Токио-2020
Olympics Токио-2020
26 июля 11:00

Новости: Бокс

Тренер Уайлдера: «Чем дольше мы маринуем Фьюри, тем приятнее будет вкус победы»
Тренер Уайлдера: «Чем дольше мы маринуем Фьюри, тем приятнее будет вкус победы»
Профессиональный бокс
09:40
Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу
Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу
Аматорский бокс
08:45
Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»
Отец Хэйни: «Наш приоритет – Ломаченко, нас интересуют поединки за наследие»
Профессиональный бокс
08:02
Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»
Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»
Профессиональный бокс
07:45
Спенс: «Возраст Пакьяо ничего не значит – он все еще опасен»
Спенс: «Возраст Пакьяо ничего не значит – он все еще опасен»
Профессиональный бокс
26 июля 23:00
Джошуа бы уже расплакался и убежал. Усик показал скоростную работу рук
Джошуа бы уже расплакался и убежал. Усик показал скоростную работу рук
Профессиональный бокс
26 июля 22:51
Джейк Пол: «Если Канело захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной»
Джейк Пол: «Если Канело захочет по-настоящему заработать, то он подерется со мной»
Профессиональный бокс
26 июля 22:37
Внук Мухаммеда Али поделился лучшим советом от Фьюри
Внук Мухаммеда Али поделился лучшим советом от Фьюри
Профессиональный бокс
26 июля 22:18
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Все новости