Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу

Украинка победила чемпионку Африки

Анна Лысенко / фото - Getty Images

В 1/8 финала весовой категории до 69 килограмм олимпийского турнира по боксу украинка Анна Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко.

Белахиб является чемпионкой Африки по боксу 2017-го года и выиграла бронзовую медаль на Африканских играх 2019-го года.

За место в полуфинале Лысенко подерется с Бусеназ Сюрменелли из Турции. Этот бой состоится в пятницу 30-го июля.

В весовой категории до 63 килограмм среди мужчин Ярослав Харциз проиграл на старте соревнований.