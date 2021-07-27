Харциз проиграл опытному азербайджанцу на старте ОИ-2020
Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу
Украинка победила чемпионку Африки
08:45
Анна Лысенко / фото - Getty Images
В 1/8 финала весовой категории до 69 килограмм олимпийского турнира по боксу украинка Анна Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко.
Белахиб является чемпионкой Африки по боксу 2017-го года и выиграла бронзовую медаль на Африканских играх 2019-го года.
За место в полуфинале Лысенко подерется с Бусеназ Сюрменелли из Турции. Этот бой состоится в пятницу 30-го июля.
В весовой категории до 63 килограмм среди мужчин Ярослав Харциз проиграл на старте соревнований.
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