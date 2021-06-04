Мейвезер – Логану Полу: «В твоих глазах потухнет свет, нос будет расквашен, а зубы – раскрошены»
«Макгрегор – легкий соперник». Мейвезер не прочь вновь подзаработать, разделив ринг с Конором
Прошлый поединок с ирландцем американец выиграл нокаутом в 10-м раунде
15:06
Мейвезер против Макгрегора / Фото: Reuters
Экс-чемпион мира Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) открыт для реванша с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором. В 2017 американец выиграл ирландца техническим нокаутом в 10-м раунде.
Слова Мейвезера приводит bjpenn.com:
Безусловно, я заинтересован в реванше. Конор – легкий соперник. Даже если я заработаю 50 миллионов долларов, то это неплохо для пенсионера.
Напомним, что 7 июня Мейвезер подерется с блогером Логаном Полом (0-1).
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Мейвезер – Пол. Начало – около 07:00 по киевскому времени.
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